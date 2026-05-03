Solita Primavera bella ma ingenua: al 45' è sotto 1-0 contro l'Atalanta
FirenzeViola.it
La Primavera è sotto 1-0 a Zingonia contro l’Atalanta al termine del primo tempo. A decidere la sfida è stato fin qui il gol realizzato al 38’ dal centravanti nerazzurro Baldo, che alla seconda chance dei padroni di casa ha colpito con tiro dalla distanza. I viola, che nel complesso hanno dominato la prima frazione, si sono divorati almeno tre volte sullo 0-0 il vantaggio: prima con Mazzeo in avvio di gara e poi due volte con Jallow.
Solito copione dell’Under-20 viola, che gioca meglio degli avversari, crea di più ma non concretizza e viene punita. Vedremo se la Fiorentina riuscirà ad essere più cinica nella ripresa.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com