Solita Primavera bella ma ingenua: al 45' è sotto 1-0 contro l'Atalanta

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La Primavera è sotto 1-0 a Zingonia contro l’Atalanta al termine del primo tempo. A decidere la sfida è stato fin qui il gol realizzato al 38’ dal centravanti nerazzurro Baldo, che alla seconda chance dei padroni di casa ha colpito con tiro dalla distanza. I viola, che nel complesso hanno dominato la prima frazione, si sono divorati almeno tre volte sullo 0-0 il vantaggio: prima con Mazzeo in avvio di gara e poi due volte con Jallow.

Solito copione dell’Under-20 viola, che gioca meglio degli avversari, crea di più ma non concretizza e viene punita. Vedremo se la Fiorentina riuscirà ad essere più cinica nella ripresa.