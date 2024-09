SOCIAL, L'iniziativa presa male dai tifosi empolesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La rivalità tra Empoli e Fiorentina corre anche sui social, tanto più nella settimana che porterà alla sfida di domenica al Castellani. Un esempio? Quanto accaduto proprio sui profili social del Centro Coop di Empoli che, in virtù della collaborazione con ACF Fiorentina, ha pubblicizzato l'iniziativa "La mia prima maglia viola" come in tutti i centri della provincia di Firenze. La reazione stavolta però non si è fatta attendere, con i tifosi empolesi che non hanno risparmiato la scelta sottolineando nei commenti la poca volontà di prendersi la maglia della Fiorentina.