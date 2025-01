SKY, Non solo la Fiorentina: anche il Napoli su Pablo Marì

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Dopo aver fatto un tentativo per Marin Pongracic, scontrandosi con la volontà della Fiorentina, il Napoli è sempre alla ricerca di un centrale difensivo e ha messo gli occhi proprio su un obiettivo dei viola: Pablo Marì. Come afferma Sky Sport, i partenopei non sono riusciti a prendere Danilo dalla Juventus e sono in procinto di lasciar andare Rafa Marin al Villarreal.

Così sono iniziati i contatti col Monza per lo spagnolo, che dal canto suo vorrebbe trasferirsi firmando almeno per due anni e mezzo di contratto, e non per solo sei mesi come gli è stato proposto finora dal club di De Laurentiis. Nel frattempo va avanti il pressing della Fiorentina, su esplicita richiesta di Raffaele Palladino.