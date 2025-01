PRESSING NAPOLI PER PONGRACIC MA LA FIORENTINA FA MURO

FirenzeViola.it

Il Napoli ha chiesto indirettamente informazioni per Marin Pongracic per ottenere il prestito del croato ma la Fiorentina ha risposto con un secco no, bloccando ogni tipo di discorso e ribadendo la volontà di confermare il giocatore nonostante lo scarso impiego in questa prima parte di stagione. I viola puntano ancora forte sul difensore che già contro la Lazio potrebbe trovare spazio al posto di uno stanco Comuzzo. Il club, in questo momento, non ha intenzione di perdere un giocatore per cui è stato fatto un grande investimento in estate. Ora che i problemi atletici sono alle spalle, il croato proverà a scalare le gerarchie e a convincere Palladino in vista della seconda parte del campionato.

Nuovi contatti per Pablo Marì

Nel frattempo da Monza arrivano novità sul fronte Pablo Marì, altro difensore centrale che Palladino vorrebbe fortemente in viola e per il quale la Fiorentina sta parlando da giorni con i brianzoli. Valentini non sembra così convinto dell'eventuale destinazione per un cambio di prestiti, ma la sensazione è che i contatti di queste ore possano portare a una svolta positiva con lo spagnolo da tempo pronto a fare le valigie per approdare in Toscana.

Occhio al Napoli ma la linea viola è chiara

Nuove mosse in difesa dunque, con una linea chiara da seguire sul fronte Pongracic che attende l'occasione giusta per riprendersi il posto perso in estate. Con dodici giorni alla fine del mercato e un club importante come il Napoli tra gli interessati, occorrerà comunque fare grande attenzione, pur ribadendo la volontà di Pradè di rispedire al mittente nuove potenziali offerte. Mentre a fare eventualmente spazio a Pablo Mari potrebbe essere Moreno, che Palladino e società potrebbero dirottare nel ruolo di vice Dodo in pianta stabile, almeno fino al termine della stagione.