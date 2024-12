SKY, Fiorentina sull'attaccante inglese Calvert-Lewin

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è sull’attaccante inglese Dominic Calvert-Lewin, giocatore dell'Everton classe 1997 in scadenza a giugno 2025. Secondo quanto riporta Sky, la Fiorentina prova ad anticipare l'operazione già per gennaio.

L'attaccante tra l'altro è una vecchia conoscenza di Moise Kean, con cui ha giocato proprio nell'Everton nel 2021 visto che è nei toffees dalla stagione 2016/17. In questa stagione Calvert Lewin ha collezionate 15 presenze di Premier League, mettendo a segno 2 reti e 1 assist mentre nella scorsa stagione in 32 gare giocate è riuscito a segnare 7 gol e fare 2 assist. L'attaccante è nel giro della Nazionale ed era nella spedizione europea 2020 persa in finale dall'Inghilterra proprio con l'Italia.