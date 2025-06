Fiorentina, Viti sarà il vice Ranieri: pronti a partire Valentini e Moreno. Tutte le manovre in difesa

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si concentra sulle manovre di mercato del club gigliato nel reparto arretrato. I viola, nonostante l'abbondanza di difensori, ha acquistato a sorpresa un altro centrale come Mattia Viti. Una trattativa lampo quella che porterà a Firenze da Nizza, anche se l'ultima stagione l'ha giocata nella vicina Empoli, il classe 2002. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni con i francesi che avranno una percentuale, di circa il 10%, sulla futura rivendita. Viti, mancino di piede, giungerà sulle rive dell'Arno per fare il vice di capitan Ranieri, con Nicolas Valentini, rientrato dal prestito secco di mesi al Verona, che gli farà posto in rosa. Anche lui mancino infatti Valentini e Viti sarebbero due doppioni alle spalle del numero 6 viola.

I sei mesi di prestito in Veneto probabilmente non hanno convinto nè la società nè Stefano Pioli. L'argentino ripartirà sempre in prestito e Verona potrebbe essere ancora la destinazione. In uscita non c'è solo l'ex Boca Juniors ma anche Matias Moreno. Al suo posto probabile che venga promosso un giovane. Difficile invece che la Fiorentina intervenga in difesa con l'acquisto di un titolare essendoci già in rosa giocatori come Comuzzo, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Questo ovviamente a meno che qualche grande squadra non torni a bussare con cifre importanti per il classe 2005.