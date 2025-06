FirenzeViola Lo stallo su Dodo, il rientro di Fortini e il mercato: il punto sulle corsie esterne

Nell'attesa di ufficializzare i primi tre colpi in entrata di questa sessione estiva di calciomercato, questione di ore per Fazzini e Viti mentre si andrà ad inizio luglio per Dzeko, la Fiorentina sta lavorando per sbrogliare alcuni nodi. Quelli più urgenti, per ovvie ragioni di scadenze, riguardano Gudmundsson e Kean ma in ballo c'è anche la questione Dodo. Una situazione delicata a cui è legato tutto il mercato gigliato sulle corsie esterne.

Stallo Dodo, certezza Gosens

Considerandone il livello delle prestazioni e l'importanza nella squadra, è chiaro che un discorso sulle fasce gigliate debba partire da un'analisi della situazione dei due titolari della passata stagione, Gosens e Dodo. Se il tedesco, nonostante alcune voci che vorrebbero la Roma di Gasperini interessata, rimane una certezza anche per il prossimo futuro, tutt'altro è il caso di Dodo. Tra il brasiliano e i gigliati permane uno stallo riguardo al rinnovo di contratto con l'entourage del giocatore che ritiene non congrua la proposta viola. Uno stallo che potrebbe anche trasformarsi in un braccio di ferro. Da una parte la Fiorentina che, forte dei due anni ancora di contratto, chiede non meno di 25 milioni per una possibile cessione, dall'altra gli agenti di Dodo che puntano a trovare la giusta offerta da una big europea.

Jolly Fortini e incastri di mercato

Detto della situazione dei probabili titolari, la Fiorentina si sta muovendo anche sul terreno delle alternative. Proprio l'assenza di un vice Dodo nella seconda parte della passata stagione (fino a gennaio c'era Kayode) era stata una delle principali mancanze della rosa. Partendo dalle certezze, come sottolineato da Pradè, la Fiorentina ha deciso di puntare su Niccolò Fortini. Classe 2006, l'ex Juve Stabia, che ha impressionato tutti per il suo rendimento con le Vespe alla prima stagione con i "grandi", è un jolly della fascia perché può giocare sia a destra che a sinistra. Nonostante il piede forte sia il destro sembra trovarsi meglio a sinistra, come dimostrato la stagione scorsa in Campania. Mister Pagliuca infatti, nelle 27 gare giocate dall'esterno versiliese, lo ha schierato quasi sempre sulla corsia mancina. E qui veniamo agli incastri con il mercato.

Oltre a Gosens infatti sulla fascia sinistra in questo momento c'è Parisi. L'ex Empoli ha mercato, piace soprattutto alla Lazio, e con l'arrivo di un vice Dodo potrebbe, ovviamente in caso di una giusta offerta, lasciare lo spazio di alternativa a Gosens sulla sinistra proprio a Fortini. Riguardo ai nomi che la Fiorentina sta sondando come vice Dodo si passa dall'esperienza di Davide Calabria ad Alessandro Zanoli. Il primo è stato capitano del Milan scudettato di Pioli, al momento è svincolato non avendo trovato un accordo per rimanere al Bologna e chiede circa 2 milioni di Euro di ingaggio. Zanoli invece, classe 2000, sarebbe un profilo di maggiore prospettiva. Dopo una buona stagione al Genoa il Grifone non lo riscatterà e tornerà al Napoli. Nei giorni scorsi poi sono circolati i nomi di Adam Marusic della Lazio e di Ratiu del Rayo Vallecano. Vedremo cosa succederà, tanto passerà ovviamente dal futuro di Dodo e dalle richieste per Parisi. Intanto ieri sera SportItalia ha lanciato la notizia di un ritorno di fiamma per l'esterno sinistro classe 1992 in uscita dalla Juventus Filip Kostic.