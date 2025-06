L'ultimo giorno per i riscatti, in sei ai saluti: per Gud si tratta ad oltranza

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sul tema del giorno, ovvero il termine ultimo (scadenza oggi alle 23:59) per riscattare i giocatori in prestito. Togliendo Gosens e Fagioli, per i quali è scattato l'obbligo di riscatto, dei sette giocatori acquistati la passata stagione a titolo temporaneo, solamente uno è in bilico, Albert Gudmundsson, gli altri sei sono già sicuri di salutare. Per quanto riguarda l'islandese, che i viola non riscatteranno per i 17 milioni di Euro pattuiti la passata estate con il Genoa, Pradè e Ferrari sono intenzionati a rinegoziare gli accordi con il club rossoblu per trovare una soluzione gradita ad entrambe le parti.

La Fiorentina infatti è forte della volontà del giocatore di continuare la sua esperienza in viola e del fatto che ancora al Genoa offerte concrete da altri club non sono arrivate. Le due soluzioni più probabili potrebbero essere un allungamento del prestito o uno sconto sul prezzo di acquisto di circa 5 milioni per arrivare a 12.