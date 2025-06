Per Gudmundsson i viola vogliono uno sconto, in settimana l'incontro con il Genoa

Nel giorno in cui scadrà il termine per riscattare i giocatori in prestito, il Corriere dello Sport, concentra la sua attenzione sul principale enigma di casa Fiorentina, Albert Gudmundsson. Come ribadito più volte la Fiorentina non riscatterà l'islandese per i 17 milioni pattuiti la scorsa estate con il club ligure. In questi giorni ci saranno dei nuovi contatti tra le due società per provare a raggiungere un’intesa, con i viola che chiederanno uno sconto di circa 5 milioni sul prezzo del cartellino. Il nodo principale nella trattativa riguarda il cambio di proprietà del Genoa che ha portato a perdere di validità gli accordi verbali presi dalle due società la scorsa estate sul rinnovo del prestito se la vicenda giudiziaria non si fosse risolta entro giugno. Nel frattempo, considerando anche la possibile partenza di Beltran, i viola vogliono cautelarsi e pensano a Sebastiano Esposito dell'Inter.

Se l'ex Empoli è un obiettivo, dall'Empoli arriverà ufficialmente nei prossimi giorni Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003 firmerà un contratto di cinque anni e percepirà una cifra vicina ai 600 mila euro a stagione. Rimanendo in mediana continua a piacere Ismael Bennacer. Rientrato al Milan dal prestito di sei mesi al Marsiglia, i rossoneri lo considerano un esubero e i viola potrebbero portarselo a casa per 15 milioni.