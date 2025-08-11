Simon Sohm verrà presentato alla stampa mercoledì al Viola Park

Oggi alle 14:35Primo Piano
di Redazione FV

Simon Sohm è l'ultimo acquisto della Fiorentina in ordine di tempo e, nonostante lo spezzone di gara e il gol con il Manchester, deve ancora essere presentato alla stampa. L'ormai ex Parma sarà in conferenza stampa mercoledì prossimo, al Viola Park alle ore 14, come comunica la Fiorentina stessa:

"ACF Fiorentina comunica che mercoledì 13 agosto, alle ore 14:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si terrà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Simon Sohm".