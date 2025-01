SIGNORELLI A RFV, Gud? Non si senta Antognoni

FirenzeViola.it

Il ds Elio Signorelli, ex calciatore del Genoa, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" di Albert Gudmundsson: "Anche l'anno scorso venivo criticato perché dicevo che Gudmundsson forse non avrebbe potuto esprimersi a certi livelli. Infatti a Firenze è andato in difficoltà, nonostante un buon inizio. Penso che Gud sia un ottimo giocatore, ma se crede di essere Antognoni fa fatica. Deve lavorare tanto".

Caratterialmente che tipo è?

"Un ragazzo a posto, ma c'è anche da dire che a Genova gli era concessa qualsiasi cosa. Un conto era essere il re, un'altra è essere uno dei tanti. A volte i giocatori non si esprimono allo stesso modo perché non hanno le stesse attenzioni".

C'è un problema tattico?

"A Genova era libero di stare dietro le punte, mentre sugli esterni un po' si perde. Però dietro Kean, onestamente, dovrebbe essere la posizione che predilige".

Di Frendrup invece che ci dice?

"Frendrup è un altro giocatore strepitoso, che al contrario se andasse in un grande club farebbe grandi cose. Ma il Genoa penso che faccia una valutazione di 30-40 milioni".

