Sguardo in difesa, CorSport: "Piace Itakura, ma solo se parte qualcuno"

Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina pensa anche alla difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, tra i profili che piacciono c'è pure Ko Itakura, difensore classe 1997 in forza al Borussia Moenchengladbach. I dirigenti viola hanno messo gli occhi sul calciatore giapponese, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e che, quindi, non costerebbe più di 10-12 milioni trattabili. Tutto questo - si legge - a una condizione: che parta qualcuno, perché allo stato attuale la Fiorentina si ritene completa in difesa. 