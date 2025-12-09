In difesa a Vanoli piace De Vrij. Possono tornare di moda i nomi di Maldini e Brescianini

Alcuni nomi possibili per il prossimo mercato della Fiorentina vengono snocciolati anche da La Nazione. Il primo nome che circola è quello di Boga. Poi vi sono gli antichi amori per Maldini e Brescianini che potrebbero tornare attuali, così come quello per Facundo Buonanotte se il Chelsea lo lasciasse andare in prestito, magari insieme al giovane Acheampong per la difesa.

Lì dove un altro nome che potrebbe piacere a Vanoli è quello di Stefan de Vrij, poco impiegato all’Inter e in scadenza di contratto. In uscita si registrano invece sondaggi esteri per Richardson (Monaco e Paris Fc, la squadra di Ikoné) e anche per Ndour, che piace a diversi club italiani, tra cui Torino e Cremonese.