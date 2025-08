Calciomercato Occhio alla difesa: piace anche Ko Itakura, ma dipende dalle uscite

vedi letture

Il mercato in difesa potrebbe non essere chiuso. Dipenderà dalle potenziali offerte che dovessero arrivare, soprattutto per Pietro Comuzzo che comprensibilmente ha tanti estimatori anche dall'Inghilterra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina tiene vive alcune piste nell'eventualità in cui parta qualcuno là dietro: in questo senso piace il giapponese del Borussia M'gladbach Ko Itakura, così come lo svincolato Victor Lindelof.