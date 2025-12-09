Dagli inviati Ancora Funaro: "Stadio? Il primo lotto dei lavori finirà ad aprile 2027"

Queste le parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine della presentazione del cronoporgamma del primo lotto dei lavori allo stadio Franchi: "Si conferma la data finale di realizzazione del 2029. Abbiamo presentato oggi il cronoprogramma del primo lotto, che sarà per tutta la parte strutturale a febbraio 2027, e per il completamento delle finiture e il collaudo ad aprile 2027. Ci sarà la possibilità di andare a creare le accelerazioni con i premi di accelerazione, sia di monitorare i tempi che se non verranno rispettati subiranno delle penali. Stiamo valutando la possibilità di inserire degli elementi aggiuntivi, con le lavorazioni notturne".

Novità principale di oggi?

"Avevo già annunciato che c'erano già stati dei ritardi intermedi, oggi noi andiamo a dare i dettagli del cronoprogramma e ovviamente monitoreremo tutto settimana per settimana. Anche per fare in modo che le cose vadano nel più breve tempo possibile. Ci saranno anche dei momenti di fare visite virtuali che visite fisiche nel cantiere".

L'interlocuzione con la Fiorentina c'è e continua.

"Oggi parlo sia da sindaca che da tifosa. Io sono per la Fiorentina e sarò allo stadio giovedì e domenica a sostegno della nostra squadra".

Qual è il vostro obiettivo di fine lavori?

"L'obiettivo di fine lavori rimane il 2029 con la possibilità di iniziare la stagione calcistica 2029-2030"