Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina a -2 dal quart'ultimo posto
La Fiorentina si dispera per un'altra vittoria sfumata all'ultimo respiro ma la classifica è leggermente meno horror dopo il pari con il Milan. Grazie al punto maturato al Franchi con l'1-1, i viola allenati da Vanoli salgono al terzultimo posto in classifica (con una partita in più dell'Hellas Verona) e si avvicinano ancora alla zona salvezza, ora distante solo 2 punti. Questa la classifica di Serie A aggiornata:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 40 (19)
Roma 39 (20)
Napoli 38 (18)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 31 (20)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 16 (19)
Fiorentina 14 (20)
Hellas Verona 13 (18)
Pisa 13 (20)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati