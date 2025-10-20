Serie A, classifiche a confronto: Fiorentina a -7 rispetto all'anno scorso

vedi letture

Su Tuttomercatoweb.com un interessante focus sulle classifiche a confronto dopo sette giornate di Serie A - tutto in attesa di Cremonese-Udinese, posticipo di questo turno di campionato che andrà in scena stasera a partire dalle 20.45. Se compariamo quanto fatto in queste prime sette gare rispetto a cosa succedeva l'anno scorso dopo lo stesso numero di partite, capiamo ancor di più l'exploit del Milan ma soprattutto il tracollo della Fiorentina.

Il Milan capolista che ieri a San Siro ha avuto la meglio della Fiorentina ha ben cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione. Stesso saldo anche per la Roma di Gian Piero Gasperini e per il Bologna di Vincenzo Italiano. Sorride anche Cristian Chivu: la sua Inter ha un punto in più rispetto all'ultima di Simone Inzaghi. Benissimo il Como che nella stagione in cui deve confermarsi ha subito inserito un'altra marcia: +4. Saldo leggermente negativo per il Napoli di Antonio Conte: -1. Stesso confronto anche per la Juventus di Igor Tudor reduce dalla prima sconfitta in questa Serie A. Molto peggio Lazio e Fiorentina: la squadra di Sarri rispetto alla scorsa stagione ha cinque punti in meno, addirittura sette la Fiorentina oggi ultima in classifica: tre i punti in classifica a questo punto del campionato, lo scorso anno erano dieci.

Ecco la classifica a confronto fornita da Tuttomercatoweb.com:

Milan 16 punti (+5 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo sette partite)

Inter 15 (+1)

Napoli 15 (-1)

Roma 15 (+5)

Bologna 13 (+5)

Como 12 (+4)

Juventus 12 (-1)

Atalanta 11 (+1)

Sassuolo 10 (in Serie B)

*Cremonese 9 (in Serie B)

*Udinese 8 (-2)

Lazio 8 (-5)

Cagliari 8 (+2)

Torino 8 (-3)

Parma 6 (=)

Lecce 6 (+1)

Hellas Verona 4 (-5)

Fiorentina 3 (-7)

Genoa 3 (-2)

Pisa 3 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime sei giornate della Serie A 2024/25.