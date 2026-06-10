Dalla Serbia sono sicuri: Fiorentina sempre in pressing su Kostic
Arrivano ulteriori conferme sull'interesse della Fiorentina per Filip Kostic. Secondo quanto riportato dal portale serbo HotSport, l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola non avrebbe modificato i piani del club, che continua a seguire con attenzione l'esterno serbo classe 1992. Kostic è attualmente legato alla Juventus da un contratto in scadenza tra meno di un anno e il suo futuro a Torino appare tutt'altro che definito.
La Fiorentina valuta con attenzione la situazione, anche perché il serbo potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato a costi contenuti. Un ulteriore dettaglio da non sottovalutare riguarda il suo entourage: Kostic è infatti assistito da Alessandro Lucci, lo stesso agente di Moise Kean e Roberto Piccoli, figura che intrattiene già rapporti consolidati con la dirigenza viola. Per il momento non risultano trattative avanzate, ma l'interesse del club gigliato nei confronti dell'esterno resta concreto.
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