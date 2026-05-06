Sentite Martinelli: "Mi piacerebbe rimanere alla Sampdoria e portarla in Serie A"

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Protagonista di un semestre d'oro alla Sampdoria - ci sono i suoi guantoni sulla salvezza dei blucerchiati che, con 90' ancora da giocare, possono addirittura ambire ai playoff di Serie B - Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 di proprietà della Fiorentina ma da gennaio a Genova, si è raccontato a Tuttosport: «Io qui alla Samp mi trovo veramente bene. Sono stato subito trasportato dal tifo blucerchiato, un tifo assolutamente da Serie A e anche di più. Anche come città e squadra sto veramente bene».

Dopo tanti patemi è arrivata la salvezza.

«Era il nostro obiettivo. Per fortuna venerdì col Sudtirol si è vinto e abbiamo chiuso il discorso. Ora, però, ci aspetta una partita contro la Reggiana, venerdì, che vogliamo assolutamente vincere».



Può essere in palio un altro obiettivo?

«Non dipende solo da noi. Però fino all'ultimo ci proveremo».



.Che farà la prossima stagione?

«Sono sincero. Con la Fiorentina non ho ancora parlato. Lo farò quando finirà il campionato, ora non so niente. Anche perché loro devono arrivare all'obiettivo. Qui alla Sampdoria però mi trovo veramente bene».

Un'icona come Giovanni Galli la sponsorizza per il dopo De Gea a Firenze.

«A prescindere le parole che vengono dette su di me fanno sempre piacere. In positivo ma anche in negativo. Non spetta a me decidere. Bisognerà vedere cosa deciderà la Fiorentina».

Forse Aquilani a Firenze è stato fin qui il suo allenatore più importante?

«Da ogni allenatore cerco di prendere qualcosa. Di sicuro con Aquilani abbiamo fatto una bellissima stagione».

E se l'anno prossimo avesse l'occasione di riportare la Samp in A?

«Per quello che mi ha dato la Samdporia, mi farebbe strapiacere cercare di riportarla in A. Io sono cresciuto con la Sampdoria in A. Una piazza che non è certo da B, per storia e tifo”.



E se restasse alla Samp sia lei sia un altro fresco ex viola come Viti?

«Sarebbe bello rigiocare un altro anno con Mattia. Con lui ho un grandissimo rapporto. L’ho conosciuto quest’estate in ritiro. Ed è stata subito amicizia»