Sentite Antonio Porta: "Fagioli ha un bel caratterino, in campo è come Modric"

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Antonio Porta, vice di Fabio Pecchia alla Cremonese in cui giocava Nicolò Fagioli nel 2021-2022, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando proprio del centrocampista viola: «Questo ragazzo doveva venire fuori prima o poi. Non è una sorpresa per me, ci stava tutto. L’esplosione è arrivata anche tardi per via delle vicissitudini extra-campo. Nel momento in cui l’allenatore gli ha consegnato la squadra in mano è emerso. Fagioli è un giocatore che deve sentirsi importante. Per il resto è dotato di qualità tecniche superiori alla media.

A Firenze ha trovato il posto giusto e secondo me può rimanerci almeno un altro anno. Lì può consacrarsi e arrivare alla Nazionale. Come ragazzo ha un bel caratterino, nello spogliatoio sa farsi rispettare. In campo dialoga sempre col mister per confrontarsi su cosa va e cosa no. Con le dovute proporzioni, è un po' il Modric della situazione».

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