Secondo la Nazione un ritorno in campo di Bove ora è possibile. Anche in Italia

Una nuova vita per Edoardo Bove, anche nel calcio. Come scrive stamani La Nazione, il centrocampista che ieri sera si è mostrato sul palco del Festival di Sanremo per raccontare quanto gli è successo e soprattutto come sta affrontando i problemi legati al non poter più giocare a calcio, aspetta novità che potrebbero dare nuove speranze a un calciatore che rischia di non poter più mettere un piede su un campo di calcio professionistico in Italia.

Il quotidiano racconta come già le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi qualche giorno fa abbiano fatto capire come qualcosa si stia muovendo e il protocollo sanitario vigente potrebbe essere rivisto: non è ancora chiaro quali saranno i cambiamenti ma starebbero aumentando le possibilità che Bove possa tornare a giocare a calcio in Italia nonostante quanto accaduto quel 1° dicembre al 17' di Fiorentina-Inter con l'arresto cardiaco in campo e il successivo impianto di un defibrillatore sottocutaneo.