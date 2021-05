SCONCERTI, Spero ancora in Gattuso. Commisso...

Il direttore e opinionista Mario Sconcerti ha parlato anche di Fiorentina a "Stadio Aperto" su TMW Radio, in particolare del rapporto stampa-Commisso: "Penso al problema di Firenze, e sorrido perché la stampa fiorentina non è mai stata un problema per nessuno... Il punto è che Commisso vuole essere adorato, ma questo tipo di rapporto non c'è mai stato. Prima i presidenti li addentavamo, ora vengono da fuori, portano molti più soldi e dicono che li devi amare, neanche stimare. Uno pensa: magari dovrei giudicare... Macché! Lui porta i soldi e non si giudica. Questo è il nuovo calcio".

E sul toto-allenatore della Fiorentina cosa pensa?

"Oggi sentivo Commisso pensare al Viola Park. Quello non ce lo toglie nessuno, l'allenatore un giorno o l'altro andrà preso. Spero che sia Gattuso, altrimenti faremmo tutti una brutta figura, da Commisso ai giornalisti, e soprattutto si perderebbero speranze di vedere una Fiorentina impostata secondo regole corrette. Spero che i giornalisti e Commisso, se debbano ancora parlarsi, non lo facciano ancora in conferenza: è un tempo di tutti, se devono offendersi lo facciano attraverso i propri organi".