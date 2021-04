SCONCERTI, Mazzarri alla Fiorentina ci andrebbe

Mario Sconcerti, celebre firma del giornalismo sportivo italiano e opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole in merito alla Fiorentina: "Uno come Mazzarri ha più scelta, per fare un esempio lui alla Fiorentina ci andrebbe mentre Sarri, Spalletti e Allegri credo di no. Sono tutti allenatori che, tranne Sarri, sono fermi da prima del Covid e hanno ancora quei contratti. Da capire quanto faranno punto sugli ingaggi attuali, o quanto invece si potranno rendere conto che il mondo è diverso".

Poi il commento sul presente viola: "Sono ottimista nel senso che vedo avversari stanchi dietro, e do importanza ai punti di vantaggio che la Fiorentina ha. La squadra è da dimenticare, dobbiamo darci due-tre anni per accomodarla ed averla davvero competitiva. Con tante paure, ma sono più tranquillo".