SCONCERTI, Americani non spendono: investono

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a "Tuttomercato", di TMW Radio, e si è espresso in merito a quello che è l'argomento del giorno, ovvero le parole di Rocco Commisso pronunciate in sala stampa.

Commisso oggi si è sfogato

"Comisso ha ragione. Noi ci aspettiamo che i proprietari coprano il gap ma non è più così ci vuole cautela. Gli americani non spendono, investono. La Fiorentina sul mercato qualcosina in questi ultimi anni ha sbagliato qualcosa. Vlahovic a parte".