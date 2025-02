Scatta l'ora di Fagioli: l'ex Juventus pronto al debutto dal 1' col Como

La Gazzetta dello Sport è sicura: contro il Como scatterà l'ora di Nicolò Fagioli. Il primo test, scrive la rosea riferendosi al debutto in maglia Fiorentina dell'ex bianconero, in campo nel finale di gara contro l'Inter, è stato superato con successo e lascia intendere che Fagioli sia già pronto per avere un ruolo da protagonista. Il centrocampista, arrivato dalla Juventus nelle ultime ore di mercato, ha fatto il suo esordio lunedì sera contro l’Inter a San Siro, entrando al 22’ del secondo tempo al posto di Moreno, inserito a sorpresa da Palladino nel ruolo di trequartista.

L’impatto è stato più che positivo: Fagioli ha dimostrato personalità, tecnica e un’ottima visione di gioco. Il suo obiettivo è chiaro, anche per far ricredere la Juventus, che ha preferito lasciarlo partire. La Fiorentina potrà riscattarlo per 13,5 milioni di euro solo se raggiungerà un piazzamento europeo, altrimenti l’investimento si limiterà ai 2,5 milioni del prestito. «Quest’anno deve essere l’anno in cui della Conference» ha dichiarato Fagioli alla presentazione, facendo riferimento alla volontà di chiudere la stagione sollevando un trofeo. Le condizioni della mediana viola favoriscono il suo inserimento contro il Como: Adli non è al meglio, Cataldi ha appena recuperato, Richardson non ha convinto; c'è poi Mandragora, inizialmente fuori dalle gerarchie, ora un elemento chiave. Palladino potrebbe affiancarlo a lui o impiegarlo sulla trequarti, sfruttando la sua duttilità.