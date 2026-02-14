Dagli inviati

Sartori, Braida e D'Aversa a vedere Como-Fiorentina al Sinigaglia

Redazione FV
Andrea Giannattasio

Presenze d'eccezione quest'oggi sugli spalti dello stadio Sinigaglia di Como, dove i padroni di casa attendono la Fiorentina con il calcio d'inizio previsto per le ore 15. Stavolta in tribuna non sfilano solo le star di Hollywood ma anche grandi dirigenti di club: sia Giovanni Sartori che Ariedo Braida si godranno la partita dal vivo. Il dirigente del Bologna può sfruttare il fatto che i rossoblu giocheranno domani contro il Torino, il vicepresidente di Ravenna invece ha sfruttato la vicinanza geografica con la sua residenza. oltre a loro anche l'allenatore Roberto D'Aversa.