Sarà Moreno Roggi a consegnare il premio "Ciccio Rialti" 2026: la cerimonia è prevista per il 25 maggio

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Dopo Claudio Ranieri, Cesare Prandelli, Pino Vitale e Giancarlo Antognoni, sarà Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, già ds Viola e oggi procuratore sportivo oltre che storico amico di "Ciccio", a consegnare quest'anno il premio dedicato proprio ad Alessandro "Ciccio" Rialti, giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile del 2020.

Si terrà lunedì 25 maggio alle ore 10 presso l'albero dedicato ad Alessandro Rialti presso i Giardini di Campo di Marte, subito dietro la Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi, la cerimonia per la quinta edizione del Premio "Ciccio Rialti", riconoscimento promosso dal Comitato "Amici di Ciccio" che nasce per trasmettere il valore del giornalismo sportivo vissuto con passione, competenza e umanità, caratteristiche che hanno accompagnato lo stesso Alessandro "Ciccio" Rialti, per tutta la sua vita professionale.

Il premio, destinato ai giornalisti Under45 che seguono ogni giorno la Fiorentina e il mondo Viola, che l'anno scorso ha visto protagonista il nostro Pietro Lazzerini, viene assegnato tramite le preferenze espresse da una giuria composta dal Comitato insieme ai responsabili delle principali redazioni sportive locali e nazionali. Quest'anno, oltre la tradizionale targa ricordo, verrà consegnato al vincitore anche un assegno dal valore di 500 euro, in piena coerenza con lo spirito del premio: non soltanto celebrare il merito professionale ma anche offrire un piccolo sostegno concreto a chi sta costruendo il proprio percorso nel giornalismo sportivo.