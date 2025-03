Santacroce racconta: "Palladino tifa Napoli e vorrà fare bene domenica"

Intervenuto su Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra a due giorni dalla sfida alla Fiorentina del Diego Armando Maradona, l'ex calciatore azzurro oggi agente Fabiano Santacroce ha parlato così: “Domenica mi aspetto il 3-5-2 da Conte, il Napoli ha fatto troppo bene con l’Inter per cambiare qualcosa. Su Beltran ci andrà Lobotka o anche Di Lorenzo. Bisogna stare attenti alla Fiorentina perché porta tanti giocatori in avanti.

Sono bravi sulle fasce e ad attrarre il marcatore per poi trovare le imbucate negli spazi. Le uniche sbavature viste contro l’Inter le ho viste quando Di Lorenzo si alzava a marcare e il quinto dell’Inter trovava libertà di attaccare. Sono convinto che gli azzurri domenica alzeranno l’attenzione e lo faranno anche i viola, perché conosco bene Palladino ed è uno che è molto attento a certe cose e non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa”.