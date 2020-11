SAN SIRO, Un tabù per il Milan ormai da un mese

Come scrive stamani Il Giornale, il Milan deve ritrovare la sua casa. San Siro è infatti diventato un tabù: da un mese i rossoneri non trovano la vittoria tra le mura amiche. Inoltre le ultime due volte in cui la Fiorentina è sbarcata al Meazza sono arrivati altrettanti successi per i viola. Non solo, oggi la squadra di Stefano Pioli, in emergenza, scenderà sul terreno di gioco orfana di Zlatan Ibrahimovic, senza il quale - si legge - vuol restare sola in testa alla classifica.