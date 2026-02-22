Riecco la Fiorentina A per la salvezza. CorSport: "Domani spazio ai senatori"

"Il Senato risale in cattedra". Con questo titolo, nelle sue pagine interne, il Corriere dello Sport-Stadio si proietta su Fiorentina-Pisa e sul rientro di tutti i titolari di Paolo Vanoli dal primo minuto. Adesso, dopo la vittoria di Conference con lo Jagiellonia, tocca di nuovo alla Fiorentina A provare a ripetere il successo di Como: da De Gea e Kean a Dodo e Fagioli, i senatori di questa squadra che in Polonia nemmeno c’erano (i primi tre) oppure c’erano ma da spettatori privilegiati e non paganti in panchina (il regista piacentino). Perché dopo aver conquistato due vittorie di fila come mai era stata capace di fare in precedenza in stagione, la squadra viola adesso è chiamata a fare il tris via campionato, esigenza ancora più incalzante e forse decisiva ai fini della classifica: domani pomeriggio-sera c'è il Pisa al Franchi e se è un derby “solo” regionale e per l’Arno che attraversa entrambe le città, di sicuro è una sfida che vale punti d'oro per la salvezza.

A partire da De Gea (l’infrazione al dito non dovrebbe impedirgli di scendere in campo), dal quale ci si aspetta che torni ad essere il portiere super che è stato l’anno scorso. Poi che Dodo sia di nuovo valore aggiunto con la sua corsa e la sua qualità, che Fagioli confermi la personalità e la leadership messe in mostra da dicembre in avanti (sulle doti sopra la media non ci sono mai stati dubbi), che Kean faccia la differenza a suon di gol come nella stagione passata: in questo caso la permanenza della Fiorentina in Serie A sarebbe presto derubricata a dato di fatto. Molto presto.