La Fiorentina spreca tanto e regala il gol al Torino: al 45' decide Casadei

La Fiorentina spreca tanto e regala il gol al Torino: al 45' decide CasadeiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:34Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina non si smentisce dopo 24 giornate e va in svantaggio per 1-0 dopo il primo tempo contro il Torino. Decide la sfida al 45esimo una rete di Casadei a metà tempo, lasciato inspiegabilmente tutto solo di colpire di testa a due metri da De Gea. La Fiorentina dal canto suo crea tanto ma spreca altrettanto con il portiere avversario Paleari grande protagonista. 