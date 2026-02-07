La Fiorentina spreca tanto e regala il gol al Torino: al 45' decide Casadei
La Fiorentina non si smentisce dopo 24 giornate e va in svantaggio per 1-0 dopo il primo tempo contro il Torino. Decide la sfida al 45esimo una rete di Casadei a metà tempo, lasciato inspiegabilmente tutto solo di colpire di testa a due metri da De Gea. La Fiorentina dal canto suo crea tanto ma spreca altrettanto con il portiere avversario Paleari grande protagonista.
