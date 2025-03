"Rompicapo Fiorentina". I giocatori non seguono le direttive di Palladino

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi sulla Fiorentina propone un ampio focus su tutto ciò che lascia dei dubbi della squadra allenata da Raffaele Palladino, un rompicapo reso ancora più indecifrabile dalla trasferta europea di Atene contro il Panathinaikos. La formazione viola non sa tradurre in campo le direttive del proprio tecnico, sottolinea il quotidiano, e per questo il centrocampo e il gioco appaiono ancora indefiniti, così come la mancanza di Gudmundsson è un rebus difficile da risolvere.

Oggi definire la Fiorentina è un’opera ardua perché non sai mai cosa ti aspetta. Il calendario ora si fa duro anche se paradossalmente contro le grandi la Fiorentina ha ottenuto finora i risultati migliori e questo potrebbe essere di buon auspicio. Però ciò che si è visto ad Atene (e nelle partite precedenti) lascia grandi dubbi. Tocca a Palladino, il primo responsabile, risolvere i problemi. Ma tocca anche alla squadra dare sostanza a quelle che restano spesso solo delle intenzioni.