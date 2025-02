Roma-Fiorentina Primavera, termina 0-0 la prima frazione: poche occasioni per entrambe le squadre

Al Tre Fontante termina 0-0 il primo tempo tra Roma e Fiorentina Primavera. Poche occasione per ambo le parti, con i giallorossi che, in generale, hanno cercato di tenere in mano il pallino del gioco senza però riuscire ad impensierire davvero la porta difesa da Vannucchi. Padroni di casa, però, che nella ripresa dovranno anche fare i conti con il nervosismo, visto che il direttore di gara ha già estratto 4 volte il cartellino giallo al loro indirizzo.