Roma-Fiorentina, i convocati viola: riecco Parisi e Gosens. Out Piccoli. C'è il baby Pirrò

vedi letture

Sono arrivati in questi minuti i convocati della Fiorentina per la sfida di domani a Roma contro i giallorossi. Queste le scelte per il match della Capitale da parte di Paolo Vanoli che, come si evince dall'elenco, ha deciso di lasciare a casa Balbo, Fortini e Piccoli. Convocati invece Gosens e Parisi. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati, tra i quali spicca la presenza dell'attaccante dell'Under-18 (classe 2008) Pirrò:

1) BRASCHI Riccardo

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PIRRÒ Antonio

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUGANI Daniele

22) SOLOMON Manor