Roma-Fiorentina, i convocati viola: riecco Parisi e Gosens. Out Piccoli. C'è il baby Pirrò
Sono arrivati in questi minuti i convocati della Fiorentina per la sfida di domani a Roma contro i giallorossi. Queste le scelte per il match della Capitale da parte di Paolo Vanoli che, come si evince dall'elenco, ha deciso di lasciare a casa Balbo, Fortini e Piccoli. Convocati invece Gosens e Parisi. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati, tra i quali spicca la presenza dell'attaccante dell'Under-18 (classe 2008) Pirrò:
1) BRASCHI Riccardo
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PIRRÒ Antonio
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RUGANI Daniele
22) SOLOMON Manor
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