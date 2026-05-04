Roma-Fiorentina è Friedkin contro Commisso: proprietà troppo lontane (e per questo simili)

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Il Corriere Fiorentino presenta Roma-Fiorentina come una sfida tra due proprietà simili, non solo per provenienza. Stasera un po’ a sorpresa in tribuna all’Olimpico ci sarà Ryan Friedkin, figlio di Dan, insieme al fratello Corbin. Joseph Commisso e mamma Catherine saranno invece incollati alla tv dall’altra parte dell’Oceano. Roma-Fiorentina è anche il malinconico derby tra due proprietà americane che hanno molti punti in comune, soprattutto brillano per la loro lontananza dal centro dell’azione. Gestire il calcio così non è semplice e neanche produttivo. Sia i Friedkin sia i Commisso hanno speso una montagna di soldi, togliendosi pochissime soddisfazioni. Roma e Firenze sono passionali e esigenti, innamorate ma ferocemente critiche, ultimamente anche molto amareggiate. I Friedkin hanno vissuto l’impegno nel calcio con algido distacco, soprattutto il gran capo Dan, che quest’anno si è visto nella capitale soltanto una volta.

Delegare e poi tagliare, la filosofia. Così è passato da innamoramenti pieni di speranza a esoneri dolorosi. L’ultimo quello di Claudio Ranieri, vittima della guerra dei Roses con Gian Piero Gasperini, bravissimo allenatore con un carattere particolarmente spigoloso. Una vicenda che andava gestita in un altro modo. Per farlo però bisognava stare a Roma e capire le evoluzioni del rapporto tra i due prima che esplodesse. A Firenze la situazione era diversa sinché il vulcanico Rocco, appassionato e passionale, è stato bene. Ora Joseph si gode a distanza l’ultimo regalo del padre, Fabio Paratici.