FirenzeViola Roma-Fiorentina 3-0: triplo cambio viola all'intervallo, dentro Braschi

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Il secondo tempo della Fiorentina comincia con tre novità di formazione: dentro Pietro Comuzzo, Fabiano Parisi e soprattutto Riccardo Braschi. L'attaccante classe 2006 fa il suo debutto in Serie A. A uscire sono Marin Pongracic, Jack Harrison e Albert Gudmundsson. Da segnalare anche il rientro in campo dopo più di un mese di Fabiano Parisi, che agirà sulla destra come esterno alto. Tre cambi fatti all'intervallo che sono anche un segnale di Paolo Vanoli alla squadra dopo lo 0-3 del primo tempo.