FirenzeViola
Roma-Fiorentina 3-0: triplo cambio viola all'intervallo, dentro Braschi
FirenzeViola.it
Il secondo tempo della Fiorentina comincia con tre novità di formazione: dentro Pietro Comuzzo, Fabiano Parisi e soprattutto Riccardo Braschi. L'attaccante classe 2006 fa il suo debutto in Serie A. A uscire sono Marin Pongracic, Jack Harrison e Albert Gudmundsson. Da segnalare anche il rientro in campo dopo più di un mese di Fabiano Parisi, che agirà sulla destra come esterno alto. Tre cambi fatti all'intervallo che sono anche un segnale di Paolo Vanoli alla squadra dopo lo 0-3 del primo tempo.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Una notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Copertina
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com