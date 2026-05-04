FirenzeViola Roma-Fiorentina 3-0: subito Braschi! Palo del classe 2006 a inizio ripresa

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Pronti via nel secondo tempo e Fiorentina subito pericolosa: la prima chance da gol della gara se la costruisce Riccardo Braschi, che raccoglie al limite dell'area, arma il destro e conclude sul primo palo, Svilar battuto e salvato dal legno. Primo guizzo in Serie A per il classe 2006, che è subentrato all'intervallo ad Albert Gudmundsson. Niente da fare ma applausi per Braschi, risultato che rimane di 3-0 per la Roma, che poco dopo sfiora il poker con un assolo di Malen, che si porta dietro mezza difesa ospite e calcia a botta sicura, con De Gea che si supera e, con l'aiuto della traversa, chiude in angolo.