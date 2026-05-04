FirenzeViola Roma-Fiorentina 1-0: un colpo di testa di Mancini buca De Gea

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Al 12' arriva il vantaggio dei giallorossi: corner guadagnato da Malen, con azione in percussione e conclusione che, deviata in scivolata da Ranieri, finisce prima sulla traversa e poi fuori; dalla bandierina arriva il traversone di Pisilli a rientrare, a pochi passi dalla porta c'è Gianluca Mancini, che tutto solo gira in porta di testa e batte De Gea. 1-0 Roma all'Olimpico, Fiorentina che subisce l'ennesimo gol di testa del suo campionato.