ROM-FIO, Al 45' Viola bella ma sfortunata: sotto 1-0

È una Fiorentina a cui è andato obiettivamente tutto ma proprio tutto male quella che a fine primo tempo a Roma è sotto 1-0 contro i giallorossi. A decidere la sfida una rete al 26’ di Mkhytarian dopo che la squadra di Italiano al 16’ è rimasta in 10 per un rosso diretto rifilato dall’arbitro Pairetto a Dragowski, uscito in modo scomposto su Abraham in quella che è stata valutata una chiara occasione da gol. E dire che la Fiorentina era partita meglio dei giallorossi, con un gioco più fluido e continuo ma logicamente l’inferiorità numerica ha scompaginato i piani degli ospiti che in ogni caso dopo il gol subito (ingenuità di Vlahovic che ha perso un pallone velenoso e male Milenkovic che ha tenuto in gioco l’autore della rete) ha provato ad attaccare, sfiorando l’1-1 al 34’ con Bonaventura (diagonale rasoterra parato) e poi al 44’ con un tiro di Maleh rimpallato.