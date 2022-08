ROGGI A RFV, Fiducia per domani: Igor è garanzia

Nel corso della trasmissione "Viola amore mio" in onda su Radio Firenze Viola, ha preso la parola l'ex giocatore della Fiorentina ed oggi procuratore Moreno Roggi, che ha fatto il punto della situazione sulle principali vicende d'attualità della squadra di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Sono molto fiducioso per la partita di domani: la Fiorentina ha già fatto vedere di essere superiore al Twente per cui non penso che avrà problemi anche domani. Il ritorno di Igor è una bella notizia: darà fiducia sia a Italiano che a chi osserverà la partita".

Che valutazione dà del Twente?

"Gli olandesi all'andata sono rimasti sorpresi dalla forza e dalla lucidità della Fiorentina: non se l'aspettavano così forti. Loro temono molto i viola e lo fanno a ragion veduta".

Sarà però una gara diversa rispetto al turno d'andata?

"Se costringeranno i viola sulla difensiva, si esalteranno le doti dei contropiedisti viola: con gli spazi larghi, le frecce viola potranno essere l'arma in più".

Teme il rischio dei supplementari?

"No perché credo che i viola potranno fare la loro partita e segnare uno o più gol. Se anche il Twente partirà forte, prima o poi dovrà calare alla distanza".

C'è qualche giocatore dell'attuale rosa viola che venderebbe?

"Io manterrei tutti, specie se la Fiorentina dovesse andare in Conference. Sono contento per l'arrivo di Barak che è un giocatore possente che può far bene in tutti i settori del campo: a dispetto del suo 1,90m è rapido e sa fare gol. E mi piacciono molto sia Bajrami che Maleh".