Ritorno di fiamma della Fiorentina per Lauriente? Ecco le possibili cifre dell'operazione

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La Fiorentina continua a seguire con attenzione il Sassuolo, non soltanto per la questione allenatore, con Fabio Grosso ancora tra i profili valutati per la panchina viola, ma anche per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino del club gigliato sarebbe infatti finito Armand Laurienté. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’esterno francese è considerato in uscita già dalla scorsa estate e il prossimo mercato potrebbe rappresentare il momento giusto per lasciare il Mapei Stadium. In passato il suo nome era già stato proposto alla Fiorentina, che però aveva deciso di orientarsi su altri obiettivi. Stavolta, però, le condizioni potrebbero essere differenti.

Sul fronte economico la valutazione del giocatore resta elevata. Un anno fa Sunderland e Fenerbahçe avevano trovato un’intesa con il Sassuolo attorno ai 20 milioni di euro, ma entrambe le trattative saltarono quando sembravano ormai concluse. Dopo l’ultima stagione da protagonista, è quindi probabile che il club emiliano continui a chiedere una cifra simile. Il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe rappresentare un elemento favorevole per la Fiorentina, anche se il Sassuolo è storicamente una società poco incline a fare sconti.