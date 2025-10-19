Rigore per il Milan, Marelli: "Fuori dal protocollo. E c'è un altro precedente"

L'ex arbitro oggi commentatore televisivo Luca Marelli ha parlato del rigore assegnato al Milan nel finale della partita contro la Fiorentina che ha permesso di segnare la rete decisiva per la vittoria rossonera. Questa la spiegazione a DAZN: "C'è una mano appoggiata al volto di Parisi a Gimenez, nessuna trattenuta del calciatore viola. A mio parere questo è un episodio che se viene assegnato in campo si storce il naso ma non si può cambiare, però è fuori dal protocollo richiamare l'arbitro al VAR per l'on-field review. C'è anche un precedente in Juventus-Inter sul 4-3 con un tocco al volto di Thuram su Bonny prima del gol bianconero che fu valutato come in campo e quindi non fu fischiato fallo. C'è differenza di valutazione, quindi o si è sbagliato a Torino o si è sbagliato stasera e secondo me si è sbagliato stasera".

Marelli ha poi commentato l'episodio che ha messo ko Ranieri prima del pareggio: "Il problema era legato al sangue perso da Ranieri che perdeva sangue anche dopo aver cambiato la maglietta. Il quarto ufficiale Arena ha visto che c'era ancora sangue e quindi non poteva rientrare per regolamento. Nel momento in cui sta cercando di rientrare Leao segnerà proprio in quell'azione, la procedura è corretta".

E sulla gomitata di Fofana: "Poteva restare in campo se l'avessero medicato subito anche se il giallo è arrivato solo per proteste. Ma se non puoi recuperare immediatamente, il regolamento dice che il giocatore deve uscire dal campo".