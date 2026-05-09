Riecco Parisi nel tridente. Vanoli pronto a schierarlo titolare con Solomon

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Tra le buone notizie di formazione da cui ripartirà Paolo Vanoli per affrontare il Genoa domani, c'è Fabiano Parisi. Come scrive La Nazione, l'ex Empoli da domani riprenderà il suo posto da titolare e sarà una grande notizia, perché averlo perso nel momento decisivo della stagione, per Paolo Vanoli è stata quasi una sentenza. Nel corso della seconda parte dell’anno Parisi aveva mascherato e risolto diversi problemi alla Fiorentina. Nello scacchiere del tecnico gigliato lui e Solomon rappresentavano lo strappo e l’imprevedibilità, ora tornata a disposizione.

L’impressione è che Vanoli possa posizionarlo proprio largo a destra nel tridente offensivo, con Solomon sul versante opposto e il grande rebus da sciogliere relativo al centravanti. Una spinta in più per la Fiorentina la sua presenza in questo finale di campionato. L’obiettivo è chiudere il discorso salvezza e disputare un finale dignitoso anche per cominciare a fare i conti in vista della prossima stagione. E mai come stavolta il carro di Parisi si è fatto folto in vista di una conferma. In tanti sono destinati a salutare. Lui no. In pochi mesi ha ribaltato giudizi e prospettiva. Merito del suo lavoro. Della sua voglia di essere utile e protagonista.