RIBERY, Voglio restare. Priorità alla Fiorentina

"Io voglio restare e la mia priorità è la Fiorentina. Mi trovo bene a Firenze e con i tifosi viola". Questo è il breve messaggio che Frank Ribery ha affidato a Radio Toscana tramite l'amico Sebastien Frey per parlare del suo futuro. Il francese ha il contratto in scadenza e da domani sarà ufficialmente svincolato. "Non si capisce quale strategia stia portando avanti la Fiorentina - ha dichiarato Frey - Ribery vuole ancora dare una mano ma ancora non ha ricevuto comunicazioni dal club".