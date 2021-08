RIBERY, Saltato alla Lazio per volontà di Sarri

Franck Ribery è stato vicino alla Lazio ma l'operazione non si è concretizzata per volontà di Sarri. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il francese era stato bloccato nella mattinata di ieri, con la proposta di uno stipendio da 1,8 milioni per un anno, ma la volontà di Sarri - non proprio felice dell'arrivo dell'ex viola - è stata decisiva. L'operazione è saltata dunque per questo motivo e i biancocelesti hanno virato e preso Zaccagni.