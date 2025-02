Retroscena Parisi, Como e Benfica lo volevano a titolo definitivo: la Fiorentina ha detto no

Nonostante una sessione di mercato bollente anche in uscita, Fabiano Parisi non si è mosso da Firenze. Eppure le parole del procuratore ai nostri microfoni di qualche settimana fa lasciavano pensare anche a una separazione in quel di gennaio, invece l'ex Empoli è rimasto alla Fiorentina, che sul suo conto ha anche rifiutato alcune offerte nella parte finale del mercato. A riferirlo è TMW, spiegando che nelle ultime ore di trattative la società viola ha valutato anche la sua possibile partenza, con Como e Benfica che si erano mosse in modo concreto con proposte ufficiali per un acquisto a titolo definitivo fatte arrivare al Viola Park.

La Fiorentina, valutate le diverse offerte, le ha però ritenute non sufficienti e rispedite così al mittente. E Parisi, alla fine, è rimasto ancora in maglia viola.