REPUBBLICA, Il preferito di Gattuso resta Guedes

Un difensore centrale, un mediano e due esterni: come riporta La Repubblica, le linee guida del mercato della Fiorentina sono chiare. Con un’idea precisa: investire sugli esterni senza esagerare sul mediano, in particolare Sergio Oliveira. Il preferito sulle corsie da Gattuso resta Gonçalo Guedes del Valencia e la Fiorentina sta sondando il terreno per accontentare il suo tecnico, arrivando ad offrire 20 milioni quando però il club spagnolo ne vuole 30. Con il giocatore l’accordo è impostato su un contratto di cinque anni, ma la sensazione è che la partita a scacchi sarà lunga e che fino all’ultimo ci saranno da limare gli ultimi dettagli.