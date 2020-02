REPUBBLICA, Dybala&Co: Iachini costruisce bomber

L'edizione odierna di Repubblica parla di Dusan Vlahovic e del suo momento d'oro dopo le due reti realizzate a Marassi contro la Sampdoria titolando: "Dybala e gli altri. Iachini costruisce bomber". Il giovane attaccante serbo ha dovuto aspettare il suo momento e ora la sua prima vera stagione da titolare si sta rivelando eccezionale: sei gol esattamente come Chiesa, con la differenza che il compagno di reparto ha giocato 823 minuti in più del serbo. Nove partite in più.

Iachini nel Palermo si trovò a plasmare due giovani attaccanti come Dybala e Belotti, con Icardi invece non ebbe problemi a lanciarlo a 19 anni. Commisso stravede per Vlahovic e presto le parti si vedranno per prolungare il contratto che attualmente scade nel 2023: nel frattempo Dusan corre forte con il pallone tra i piedi.