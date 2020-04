RENZI, Ora Castro con la 10. Chiesa-Inter fake news

L’ex sindaco di Firenze ed ex presidente del consiglio Matteo Renzi ha parlato di Fiorentina e di come il mondo del calcio può riprendere al termine della pandemia Covid: “Nella diretta Instagram che facevo con Enrico Mentana, che notoriamente è interista, mentre stavo discutendo è arrivato un messaggio di un tifoso che annunciava Messi e Chiesa all’Inter: io ho risposto: “Non c’è verso” e poi mi sono rimesso con lui a parlare di cose importanti. Alcuni siti il giorno dopo scrivevano che io invece avevo annunciato il trasferimento di Chiesa all’Inter: le fake news viaggiano velocissimo, così come quella che riguarda la partita di pallavolo che avrebbe coinvolto amici dei miei figli. Ho parlato con Barone perché Commisso aveva commentato questa cosa. È bene che io pensi alla politica e lui al calcio. Castrovilli? Ha fatto un’annata incredibile, straordinaria. Speriamo possa tornare ai suoi livelli non appena riprenderà la stagione. Io ora lo sogno con la maglia 10 sulle spalle, anche se in questi anni la numero 10 non ha portato benissimo, Boateng in primis. La ripresa del calcio? Quello che è accaduto è un’ecatombe, qualcosa non ha funzionato e questo è un dato di fatto. La partita Atalanta-Valencia è stato un elemento che ha diffuso il contagio ma il calcio può e deve ripartire perché è calcio, gioia e business. È assurdo pensare di non chiudere il campionato, ma si deve ripartire a porte chiuse almeno all’inizio finché non ci sarà il vaccino. Bisogna dare però una mano anche allo sport dilettantistico, che sta soffrendo. Commisso? Mi piace molto, anche se è caduto anche lui nella fake news di Chiesa: è un grandissimo suonatore di fisarmonica ma anche col pianoforte se la cava bene, specie con le canzoni fiorentine. Lo stadio? Speriamo di portare a casa questa partita, con il centro sportivo siamo a buon punto. Ora speriamo che venga fatta una bella squadra, la Fiorentina ha delle belle carte da giocarsi: speriamo sia un anno il prossimo nel quale ci si possa togliere molte soddisfazioni".