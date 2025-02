Reazione forte per evitare riflessioni profonde: per la Repubblica, Palladino può solo vincere

vedi letture

"Fiorentina al bivio: per salvare Palladino può soltanto vincere". Netto il titolo che si legge sulle colonne sportive de la Repubblica (ed. Firenze), a proposito del futuro del tecnico viola, che stasera contro il Lecce metterà in ballo una buona fetta della credibilità societaria. In caso di un altro passo falso, il club di Commisso si spingerebbe a una riflessione ancora più profonda di quella avvenuta post Verona, essendo sicuro da tempo di aver messo a disposizione dell'allenatore una rosa di livello, in grado di poter centrare l'obiettivo prefissato a inizio anno: salire di un gradino rispetto alla Conference League.

Ora però è il momento di tornare a vincere e convincere. Il calendario è tutt’altro che agevole e mette in palio una grande fetta della stagione: gli ottavi di Conference contro il Panathinaikos con la competizione internazionale che rimane una via preferenziale per l’Europa League, e poi una serie di scontri diretti che definiranno il cammino dei viola con Napoli, Juventus, Atalanta e Milan da affrontare una dopo l’altra. Per questo motivo, oltre al risultato, è lecito stasera attendersi una reazione forte. Sotto il profilo dell’approccio, dell’interpretazione, del gioco, della mentalità - conclude il quotidiano -.